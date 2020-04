Nowe ośrodki opieki nad dziećmi pracowników z pierwszej linii w Toronto W Toronto otwarto cztery licencjonowane ośrodki opieki nad dziećmi pracowników świadczących niezbędne usługi w sytuacji kryzysu COVID-19. Prowincja ogłosiła 22 marca, że ​​pozwoli, aby niektóre placówki opieki nad dziećmi pozostały otwarte świadcząc opiekę nad dziećmi pracowników służby zdrowia i osób udzielających pierwszej pomocy. Ośrodki są finansowane przez rząd Ontario. Opieki nad dziećmi jest bezpłatna dla wszystkich dzieci poniżej 12. roku życia. Ośrodki działają przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. „Jesteśmy pierwszym miastem w Ontario, które opracowało plan opieki 24/7 dla dzieci pracowników pierwszej linii, którzy tego potrzebują”, powiedział burmistrz Toronto John Tory. „Współpracowaliśmy z władzami prowincji Ontario aby szybko uruchomić proces składania wniosków. Staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy w Toronto, aby pomóc ludziom przetrwać tę pandemię. ” Już 487 rodzin złożyło wniosek o opiekę nad ponad 700 dzieci. Urzędnicy miejscy twierdzą, że 64 procent osób, które złożyły wnioski, to pracownicy służby zdrowia. Z powodu ograniczeń zdrowotnych wprowadzonych przez prowincję, tylko 30 dzieci może być obecnych w każdym ośrodku opieki. Urzędnicy z Toronto twierdzą, że nadal współpracują z prowincją i będą monitorować popyt, aby ustalić, czy należy otworzyć więcej takich ośrodków. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

