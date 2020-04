Nowy Jork na przerwie. “W ten sposób kontrolujemy bestię”. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wskazując na potrzebę większego postępu w walce z pandemią przedłużył do 15 maja obowiązujące obostrzenia. W czwartek w stanie odnotowano 606 nowych przypadków śmiertelnych z powodu COVID-19 – co jest najniższym dobowym przyrostem od dziesięciu dni. W USA w związku z zakażeniem koronawirusem zmarło już blisko 33 tysiące osób. Ponad 32,8 tysiąca osób zmarło dotychczas powodu COVID-19 w USA – wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łącznie w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano ponad 667 tysięcy przypadków zakażenia SARS-CoV-2. To dane do czwartkowego wieczoru, naszego czasu. W środę wieczorem liczba ofiar śmiertelnych w USA wynosiła 28 326. Dobowy przyrost o ponad cztery tysiące zgonów w tym bilansie wynika prawdopodobnie z włączenia do statystyk również osób, które zmarły we wcześniejszych dniach prawdopodobnie z powodu koronawirusa – pisze agencja AFP. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.