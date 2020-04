Nowy podatek, lobbyści i znikające przepisy. “Bardzo tajemnicze”. W czasie, gdy polskie firmy toczą walczą o przetrwanie, Sejm po cichu wprowadza podatek od cukru, który może doprowadzić do fali bankructw i pozbawić pracy ok. 15 tys. osób. Co ciekawe, z ustawy w tajemniczych okolicznościach wyparowały produkty, w sprawie których lobbowały wpływowe organizacje biznesowe. Wszystko wskazuje na to, że Sejm w czwartek przyjmie rządową ustawę o podatku cukrowym i prześle ją do prezydenta. Dla wielu polskich firm produkujących soki i napoje gazowane będzie to oznaczać bankructwo i likwidację miejsc pracy.Przedstawiciele branży szacują, że zatrudnienie straci ok. 15 tys. osób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

