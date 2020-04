Nowy sposób walki z COVID-19 w Polsce Polscy lekarze apelują, aby osoby, które miały COVID-19 i wyzdrowiały, oddawały krew. Na COVID-19 na razie nie ma szczepionki i nie ma lekarstwa, ale jest osocze z krwi osób, które wyzdrowiały i mają przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. To osocze jest nadzieją dla tych, którzy wciąż zmagają się z ciężką odmianą COVID-19. Chińczycy jako pierwsi na świecie podali osobom zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2 osocze osób, które też były zakażone, ale wyzdrowiały. Logika podpowiedziała im, że ozdrowiali muszą mieć przeciwciała. – Gdy podaliśmy osocze pacjentom w najcięższym stanie, zaczęli oni wracać do zdrowia. Nawet ci, którzy byli już bliscy śmierci – twierdzi Zhang Dingyu, dyrektor szpitala Jinyintan w Wuhanie. Skuteczność osocza ozdrowiałych potwierdzają kolejne laboratoria na świecie. – Przygotowaliśmy pierwszy raport naukowy, z którego wynika, że zastosowanie osocza może skrócić czas choroby i złagodzić jej objawy – mówi prof. Holger Hackstein, ordynator Oddziału Transfuzjologii w Klinice Uniwersyteckiej w Erlangen. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

