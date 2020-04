Obrońcy dzieci obawiają się, że koronawirus może narażać więcej dzieci na przemoc domową Zgłoszenia do władz o podejrzeniu wykorzystywania lub zaniedbywania dzieci spadły nawet o 40 procent w niektórych regionach, ale obrońcy dzieci twierdzą, że nie dzieje się tak datego, że mniej dzieci jest zagrożonych przemocą. Daphne Penrose, rzeczniczka Manitoby ds. dzieci i młodzieży, powiedziała, że ​​niepokój, trudności finansowe i stres fizyczny narzucone przez pandemię i nakaz pozostania w domu oznaczają, że rodziny potrzebują więcej niż kiedykolwiek pomocy państwa, które jest mniej zdolne do jej zapewnienia. Sara Austin, założycielka i dyrektor generalny organizacji Children First Canada, powiedziała, że kiedy szkoły są otwarte, nauczyciele zwykle odpowiadają za prawie jedną trzecią wszystkich zgłoszeń dotyczących podejrzeń o przemoc. Nie tylko nauczyciele są obecnie nieobecni w życiu dzieci. Lekarze widzą mniej pacjentów, często tylko w nagłych wypadkach. Pracownicy przedszkoli, koordynatorzy zajęć pozaszkolnych, przywódcy religijni, a nawet dziadkowie, przyjaciele i sąsiedzi – wszystko to stanowi część „siatki bezpieczeństwa” dla dzieci – są zmuszani do ograniczania kontaktu. Penrose powiedziała, że usługi, o które często zwracają się rodziny znajdujące się w stresie, takie jak agencje opieki nad dziećmi, ośrodki wsparcia zdrowia psychicznego i pracownicy socjalni, również są mniej zdolni do pomocy, a ich personel jest ograniczony przez zasady dystansu fizycznego. „Gdy rodziny nie mają dostępu do potrzebnych im usług, wpadają w kryzys” – powiedziała. Dowodem stresu dzieci jest wyższy popyt na usługi Kids Help Phone, organizacji charytatywnej, która oferuje wsparcie przez telefon i SMS dla dzieci, które potrzebują wsparcia. W marcu organizacja zgłosiła 350-procentowy wzrost liczby próśb o pomoc od młodzieży. Rząd federalny przeznaczył kolejne 7,5 miliona dolarów na Kids Help Phone, aby wspierać tę formę udzielenia pomocy. Austin powiedziała, że Ottawa musi zrobić więcej, aby skoordynować krajowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Austin zaznaczyła, że ​​jej organizacja zachęca także prowincjnych ministrów edukacji, aby nauczyciele robili, co mogli, aby utrzymać kontakt z dziećmi, szczególnie z tymi, o których mogli się martwić, zanim zaczęłoa się pandemia. Zagrożenia dla dzieci są zwiększone przez wzrost ich aktywności online w tym zdalnego nauczania. Internetowa jednostka ds. wykorzystywania dzieci w zespole reagowania organów ścigania w Albercie poinformowała w tym tygodniu, że dochodzenia w sprawie wykorzystywania dzieci w Internecie wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z marcem. Jednostka otrzymuje większość swoich zleceń od policji RCMP, która współpracuje z dostawcami usług internetowych i serwisami społecznościowymi w celu śledzenia podejrzeń o wykorzystanie online. W poniedziałek zespół powiedział, że otrzymał 243 raporty o wykorzystywaniu dzieci w Internecie w Albercie. Średnia miesięczna zgłoszeń z ostatnich dwóch lat wynosiła około 110. Austin powiedziała, że każdy, kto ma jakiekolwiek obawy dotyczące sytuacji jakiegoś dziecka, nie powinien bać się ich zgłaszać. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

