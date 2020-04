Obsługa An-225 w kombinezonach, Morawiecki nawet bez rękawiczek Do Polski przyleciał Antonow ze sprzętem medycznym do walki z koronawirusem. Transport z Chin odebrał m.in. minister aktywów państwowych Jacek Sasin i premier Mateusz Morawiecki. Obaj nie zachowali jednak podstawowych zasad bezpieczeństwa. Tu już nie chodzi o zwykłe czepialstwo, ale o zdrowie jednej z najważniejszych osób w państwie, a także o sprzęt medyczny, który wylądował na warszawskim Okęciu. Na zdjęciach Kancelarii Premiera widzimy obsługę lotniska ubraną od stóp do głów – w maseczki,rękawiczki i kombinezony. Tymczasem premier i jego świta chodzą po płycie lotniska zupełnie niezabezpieczeni. I bez zachowania odpowiedniej odległości. A sprzęt, w tym maseczki, który odbierali musi być przecież przechowywany w jak najbardziej sterylnych warunkach, bowiem będzie służyć polskim medykom. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

