ostro krytykuje pomysł PiS na wybory. Ostrzega przed zagrożeniem dla demokracji. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie skrytykowała forsowany przez władzę PiS pomysł w sprawie wyborów prezydenckich, które miałyby się odbyć w maju w formie korespondencyjnej. Opinię w tej sprawie wydało Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, w którym sytuację w Polsce znają świetnie, gdyż ma ono swoją siedzibę w Warszawie. “W naszej ocenie projekt ustawy wymaga znaczących poprawek, by być w zgodzie z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w OBWE i innych międzynarodowych standardów dotyczących demokratycznych wyborów” – podkreśliło Biuro Instytucji Demokratycznych. Chodzi o projekt ustawy PiS, dotyczący wyborów korespondencyjnych.



Dalej wskazano, że wprowadzenie przepisów ustawy o głosowaniu korespondencyjnym tak, by przeprowadzić wybory prezydenckie 10 maja, "wymagałoby przyjęcia dodatkowych wytycznych dotyczących procedury".

