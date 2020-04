Od Wielkanocy w kościołach więcej wiernych? W przyszłym tygodniu mają zapaść decyzje dotyczące tego, ilu wiernych podczas Wielkanocy będzie mogło przyjść na mszę do kościoła. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem jest to 50 osób Od środy obowiązują nowe reguły i zakazy wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Jest to m.in.: ograniczenie liczby osób w sklepach, zamknięcie zakładów fryzjerskich, a także zakaz dla nieletnich wyjścia z domu bez opieki. W dokumencie opisującym ograniczenia możemy znaleźć także zapis dotyczący “sprawowania kultu religijnego”. Wynika z niego, że od 12 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) w mszach świętych będzie mogło uczestniczyć 50 osób. W tę liczbę nie wlicza się sprawujących księży liturgię. Obecnie maksymalna liczba wiernych podczas eucharystii to pięć osób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.