"Odrzucono głosami PiS-u testy dla wszystkich pracowników służby zdrowia" Sejm w nocy z czwartku na piątek zdecydował w sprawie poprawek zgłoszonych przez Senat do ustawy dotyczącej pakietu antykryzysowego. Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zwrócił uwagę na to, że "odrzucono głosami PiS-u" testy dla pracowników ochrony zdrowia, jakie według jednego z postulowanych zapisów, mieli oni przechodzić raz w tygodniu. Wśród ponad 90 senackich poprawek do projektu paktu antykryzysowego odrzuconych przez polityków partii rządzącej znalazł się zapis dotyczący przeprowadzania testów na obecność koronawirusa u wszystkich pracowników ochrony zdrowia. – Odrzucono coś symbolicznego: testy dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Odrzucono głosami PiS-u i to był prawdziwy test na to, czy ktoś chce walczyć z koronawirusem, chce odmrozić polską gospodarkę, chce dbać o bezpieczeństwo tych, którzy na co dzień są na pierwszej linii (walki z epidemią – red.), czy też uprawia politykę (…) picu i atrapy – powiedział po głosowaniu Borys Budka.

