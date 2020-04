Odwołane Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego Obecnie brak jest podstaw prawnych, pozwalających na przeprowadzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w sposób bezpieczny dla jego uczestników – pisze w oświadczeniu pierwsza prezes tego sądu, profesor Małgorzata Gersdorf. Dodaje, że decydując o odwołaniu Zgromadzenia, kierowała się “wyłącznie nadrzędnym aksjologicznie celem jakim jest ochrona życia i zdrowia” jego pracowników. Za “krzywdzące i niesprawiedliwe” uznaje opinie “o poddaniu się Sądu Najwyższego i wywieszaniu białej flagi”. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf z powodu epidemii odwołała w zeszłym tygodniu zaplanowane na 21 kwietnia Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, podczas którego mieli zostać wyłonieni kandydaci na jej następcę. Kadencja Gersdorf wygaśnie z końcem kwietnia, czyli za 9 dni. Sama zainteresowana już rok temu zapowiadała, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

