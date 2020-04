Ogłoszono 475 nowych zarażeń w Polsce, USA szykuje się na “drugi Pearl Harbor” 475 nowych zarażonych to największa liczba, jaką ogłoszono jednego dnia w Polsce od czasu wybuchu pandemii. Niestety odnotowaliśmy też 15 ofiar śmiertelnych. Natomiast we Włoszech odnotowano najniższą liczbę zgonów od dwóch tygodni. Tymczasem w Wielkiej Brytanii doszło do historycznego przemówienia królowej Elżbiety II. Co jeszcze wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie? To dopiero czwarty raz w 68-letniej historii panowania Elżbiety II, kiedy to w wyjątkowej sytuacji zwróciła się ona bezpośrednio do swoich poddanych. – Dziś możemy czuć się boleśnie rozdzieleni od bliskich, ale tak trzeba – podkreśliła królowa w swoim przemówieniu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczesnym wieczorem o nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i o kolejnych zgonach. W sumie w Polsce odnotowano już 4 tys. 102 przypadki zakażenia koronawirusem. 94 osób zmarło. Najnowsze informacje na temat walki z koronawirusem w Polsce i na świecie w naszej codziennej, całodobowej relacji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

