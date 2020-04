“Oni już głodują”. Mało się o nich mówi, a tam może być katastrofa. Są na samym dole światowych statystyk, ale przecież wiadomo, że to nie dlatego, że jest tam tak dobrze. Bieda, brak testów, szpitali i innych środków robą swoje. To może być tylko kwestia czasu, gdy na najbiedniejszym kontynencie świata wybuchnie katastrofa. Niektórzy eksperci już przed tym ostrzegają. W Zimbabwe miliony ludzi głodują. Brakuje dostępu do szpitali, do leków. Jak sytuacja z koronawirusem wygląda w Afryce? Z różnych krajów dochodzą skrajne informacje. W Ugandzie biją ludzi na ulicach, którzy nie przestrzegają godziny policyjnej. W Kenii policja zastrzeliła 13-latka, który bawił się na balkonie. W Kamerunie nagle zniknął prezydent i od 11 marca nikt go nie widział. W Botswanie zamknęli na kwarantannie wszystkich parlamentarzystów. A na Wybrzeżu Kości Słoniowej ludzie tak boją się koronawirusa, że zniszczyli tymczasowy ośrodek testów. Policja próbowała ich powstrzymać, ale bezskutecznie. Wściekły tłum krzyczał: “Nie chcemy!”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.