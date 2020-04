Ontario da 50 milionów dolarów firmom – którym? Ontario ogłosiło nowy fundusz w wysokości 50 milionów dolarów o nazwie Ontario Together Fund, aby pomóc firmom, które przeprowadzają zmiany w celu produkcji sprzętu i materiałów do walki z COVID-19. Premier Doug Ford powiedział, że od momentu uruchomienia strony internetowej Ontario Together, firmy różnej wielkości przedstawiły innowacyjne propozycje produkcji narzędzi, niezbędnych materiałów i pilnie potrzebnego sprzętu. Ford wspomniał, że rząd podpisał umowę na 10 000 respiratorów z O-Two Medical w Brampton, nazywając to rozwiązaniem, które zmieni sposób, w jaki Ontario zwalcza rozprzestrzenianie się COVID-19. Minister Vic Fedeli powiedział, że nowo ogłoszony fundusz Ontario Together pomoże tym, którzy z udanymi propozycjami szybko przestawią się na produkcję bardzo potrzebnych produktów. Fedeli dodaje, że fundusz będzie dostępny dla firm w całej prowincji, aby szybko i sprawnie zmieniać i zwiększać zdolności produkcyjne, dodając, że zostaną wybrane najbardziej „realne i innowacyjne propozycje, które zapewniają największe korzyści jak najszybciej”. Wnioski można składać na stronie internetowej Ontario Together. Bruce Power, właściciel jedynego prywatnego generatora jądrowego w Kanadzie, przekazał 600 000 sztuk osobistego wyposażenia ochronnego przeznaczonego dla pracowników służby zdrowia w całej prowincji. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.