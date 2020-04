Ontario chce wojska do walki z koronawirusem w domach opieki społecznej Premier Ontario Doug Ford powiedział na konferencji prasowej w środę, że formalnie poprosi rząd federalny, w tym Agencję Zdrowia Publicznego Kanady, o dodatkowe środki na walkę z koronawirusem. Dodatkowy personel zostanie rozmieszczony w pięciu priorytetowych domach opieki. Ford twierdzi, że zapewni pomoc operacyjną i logistyczną, aby personel placówek opieki długoterminowej mógł skoncentrować się na opiece nad mieszkańcami. W środę w 127 placówkach opieki długoterminowej odnotowano co najmniej 448 zgonów – o 49 więcej niż poprzedniego dnia. W sumie w domach opieki długoterminowej odnotowano 1985 przypadków u mieszkańców i 957 wśród pracowników. Ontario rozszerza również testy COVID-19 na każdego mieszkańca i pracownika w domach opieki długoterminowej. Urzędnicy ds. zdrowia wcześniej sprzeciwiali się apelom o przeprowadzenie takich szeroko zakrojonych badań u bezobjawowych osób, ale nowa notatka wiceministrów zdrowia i opieki długoterminowej, a także naczelnego medycznego urzędnika zdrowia, nakazuje jednostkom zdrowia publicznego (PHU) natychmiastowe opracowanie planów szeroko zakrojonych testów. „Dzięki tym testom będzie można lepiej zrozumieć występowanie COVID-19 w domach opieki długoterminowej i poinformować o planach na przyszłość”, piszą urzędnicy. „Testowanie jest ważnym elementem kompleksowego planu rozwiązania problemu COVID-19 w tej szczególnie narażonej na niego populacji.” Priorytetem powinny być domy gdzie już wystąpiły zakażenia oraz jak testy ich mieszkańców, ale ważne jest również zrozumienie występowania wirusa wśród pracowników. Rozszerzone wytyczne w sprawie testowania dotyczą testów dla wszelkich bezobjawowych kontaktów osób zakażonych w domach opieki długoterminowej, w tym mieszkańców w sąsiednich pokojach. Premier dwa tygodnie temu mówił o niedoborze testów w prowincji i powiedział, że chce aby każdy rezydent i pracownik opieki długoterminowej był poddany testom. Powiedział w środę, że był sfrustrowany, jak to długo trwało, aby doszło do tego. Dr David Williams, dyrektor medyczny, odpowiedział premierowi Fordowi podczas konferencji prasowej w środę, dodając, że był również sfrustrowany. „Daję najlepszą rady, jaką mogę, ale potrzebujemy władzy i autorytetu ministra, ministerstwa i premiera, aby poprzeć ich zasobami i materiałami, abyśmy mogli się tym zająć i wykonać zadanie”. W całej prowincji Ontario nowe przypadki stanowią wzrost o 4,3% w stosunku do wtorku, co stanowi najniższą stopę wzrostu od tygodni. Ogólny bilans obejmuje również 659 zgonów i 6 221 wydrowień, co daje po raz pierwszy odsetek wyzdrowień ponad 50 procent. Podczas gdy urzędnicy służby zdrowia twierdzą, że rozprzestrzenianie się wirusa wydaje się osiągnąć szczyt, ​​liczba przypadków zakażeń w domach opieki długoterminowej nadal rośnie. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

