Opinia eksperta PAN: wybory korespondencyjne niezgodne z międzynarodowymi standardami. Senat zgromadził już wiele opinii na temat uchwalonej przez Sejm ustawy o korespondencyjnym głosowaniu w wyborach prezydenckich. W większości są one dla niej miażdżące. Zdaniem prof. dr hab. Władysława Czaplińskiego z Instytutu Nauk Prawnych PAN, zorganizowane zgodnie z nią wybory będą niezgodne z obowiązującymi nas międzynarodowymi standardami. We wtorek zbiorą się na wspólnym posiedzeniu komisje senackie: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza. Będą analizować zapisy ustawy z 6 kwietnia, która wprowadza korespondencyjne głosowanie w wyborach prezydenckich. Zapoznają się z opiniami ekspertów, związkowców i samorządowców na jej temat. Mają także otrzymać opinię od Państwowej Komisji Wyborczej. Jedną z zamówionych przez Senat opinii opracował prof. dr hab. Władysław Czapliński z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Opracował ją biorąc pod uwagę “zobowiązania międzynarodowe Polski, w szczególności wymogi organizacji i organów międzynarodowych, których RP jest członkiem”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.