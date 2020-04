Opinia SN: Wybory ani 10, ani 17, ani 23 maja. Narażają zdrowie Polaków i łamią Konstytucję. Sąd Najwyższy wykazał w opinii dla Senatu wszystkie wady ustawy PiS o organizacji „kopertowych” wyborów prezydenckich. Lista zarzutów jest długa. SN podważył też specjalne uprawnienia dla wicepremiera Sasina oraz Poczty Polskiej. SN stwierdził, że nie ma ona prawa żądać danych milionów Polaków Sąd Najwyższy opinię o wyborach korespondencyjnych przygotował dla Senatu, który pracuje nad ustawą je wprowadzającą. PiS uchwalił ją w Sejmie 6 kwietnia, ale Senat chce wykorzystać maksymalny 30 dniowy termin do prac nad tą ustawą. I wróci ona do Sejmu dopiero na kilka dni przed ogłoszonymi na 10 maja wyborami prezydenckimi. PiS zdecydował się na chaos wyborczy, na siłę prze do wyborów w czasie epidemii licząc, że Andrzej Duda wygra je w pierwszej turze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

