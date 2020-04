Opinie Amnesty International i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyborów korespondencyjnych W środę wieczorem Amnesty International i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas przekazali Senatowi opinie na temat możliwości przeprowadzenia korespondencyjnych wyborów prezydenckich. AI zwróciło uwagę na szereg zagrożeń praw i wolności człowieka. Z kolei GIS w swoim stanowisku zauważa, że chociaż obowiązują w kraju liczne restrykcje, to są one stopniowo znoszone. Na 18 dni przed wyborami prezydenckimi nadal nie wiadomo, na podstawie jakich przepisów się odbędzie się głosowanie. Sejm 6 kwietnia uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 roku mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Pracujący obecnie nad ustawą Senat zwrócił się z wnioskami o opinie w tej sprawie do różnych instytucji. W odpowiedzi na zapytanie Senatu dyrektorka stowarzyszenia Amnesty International Draginja Nadażdin wyraziła zaniepokojenie o standardy poszanowania praw człowieka i zwróciła uwagę na zagrożenie dla gwarancji praw człowieka w zakresie budowania przestrzeni i środowiska umożliwiającego nieskrępowany i rzeczywisty udział w życiu publicznym i w rządzeniu swoim krajem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

