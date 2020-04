Orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w TVP1 To nieprawda – powiedział Tomasz Grodzki. W ten sposób zareagował na oskarżenia, które padają pod adresem Senatu, jakoby przedłużał prace nad ustawą głosowania korespondencyjnego. Kiedy TVN pokazywał orędzie marszałka Senatu, w TVP1 wywiadu udzielał prezydent Andrzej Duda. Senat pracuje nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. Orędzie w tej sprawie wygłosił marszałek wyższej izby parlamentu Tomasz Grodzki. W mediach społecznościowych Senatu zapowiadano wystąpienie Grodzkiego w TVP1 na godz. 20. Widzowie zamiast marszałka mogli oglądać prezydenta Andrzeja Dudę. Punktualnie wystąpienie Grodzkiego pojawiło się na antenie TVN-u, a na TVP – dopiero po fragmencie wywiadu z Dudą. Marszałek Senatu rozpoczął orędzie od podkreślenia tego, jak wiele jest przykładów wzajemnego wspierania się Polaków w obliczu epidemii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

