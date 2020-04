“Pandemia daleka od zakończenia”. Już trzy miliony ludzi zakażonych. Od początku pandemii koronawirusem na świecie zakaziły się trzy miliony ludzi – podała agencja Reutera. Na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 zmarło ponad 200 tysięcy osób. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że “pandemia daleka jest od zakończenia”. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus w poniedziałek oświadczył, że “pandemia daleka jest od zakończenia”, a jego organizacja ocenia, że niekorzystne trendy, jeśli chodzi o wzrost liczby zakażeń, widoczne są w Europie Wschodniej, Afryce, Ameryce Łacińskiej i części krajów azjatyckich. – Nie łudźmy się, czeka nas długa droga. Wirus pozostanie z nami na długi czas – apelował kilka dni wcześniej Tedros. W poniedziałek powtórzył to ostrzeżenie i dodał, że WHO czeka wiele pracy, by nie dopuścić do sytuacji, w której wzrośnie też śmiertelność na inne choroby. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.