Państwo zarobiło miliony złotych na kwarantannie Decyzją rządu PiS od niedawna sanepid ma prawo nakładać nawet 30 tys. zł kary administracyjnej na ludzi, którzy łamią ograniczenia wprowadzone przez władzę w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Teraz ujawniono, jaka jest suma “mandatów”, które wlepili powiatowi inspektorzy sanitarni. Łączna kwota przekroczyła 4,7 mln zł. O łącznej kwocie kar administracyjnych nałożonych przez sanepid napisało na Twitterze Radio Zet. Informację o tym, że suma koronawirusowych kar zbliża się do 5 mln zł, poinformował Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kilka dni temu “Gazeta Wyborcza” ujawniła, że pracownicy sanepidu są poddawani naciskom, by nakładać na ludzi wysokie kary choćby za łamanie tak wątpliwych prawnie i zdrowotnie zakazów, jak wejście do lasu. – Ten zakaz jest bezsensowny, a my mamy ścigać za to ludzi – zżymał się pracownik powiatowej stacji sanepidu na północy Polski. Takie jest jednak służbowe polecenie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

