Papieska msza Wieczerzy Pańskiej w pustej bazylice W pustej bazylice Świętego Piotra papież Franciszek odprawił w Wielki Czwartek Mszę Wieczerzy Pańskiej, inaugurującą Triduum Paschalne. Z powodu pandemii koronawirusa nie było wiernych. Papież nazwał "świętymi z sąsiedztwa" zmarłych lekarzy i księży. W bazylice watykańskiej była tylko asysta liturgiczna i mała grupa osób, głównie duchownych, siedzących w ławkach w dużej odległości od siebie. Msza miała bezprecedensowy charakter, a jej przebieg został zmieniony w związku z pandemią. Nie odbył się obrzęd obmycia przez papieża stóp 12 osobom w geście pokornej służby.

