Papież Franciszek odwołał Światowe Dni Młodzieży i Światowe Spotkania Rodzin Polski Episkopat poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych, że nie odbędą się Światowe Dni Młodzieży ani Światowe Spotkania Rodzin, zaplanowane w tym roku. Powodem jest epidemia koronawirusa. Oba spotkania zostały przełożone o rok: Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie z czerwca 2021 r. na czerwiec 2022 r., a Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie z sierpnia 2022 r. na sierpień 2023 r. Polski Episkopat powołuje się na komunikat Mateo Bruniego, dyr. biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Z informacji tej wynika, że papież Franciszek, wspólnie z Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia, która jest odpowiedzialna za przygotowanie obu spotkań, podjął tę decyzję z uwagi na obecną sytuację, związana z epidemią koronawirusa. Chodzi przede wszystkim o ograniczenia w przemieszczaniu i gromadzeniu się osób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.