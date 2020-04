Papież w swe imieniny przekazał respiratory szpitalom w trzech krajach Watykan wysyła na prośbę papieża Franciszka respiratory do szpitali we Włoszech, Rumunii i Hiszpanii. Dary zostaną przekazane w uroczystość świętego Jerzego, czyli w dniu imienin papieża (Jorge Bergoglio), przypadających w czwartek. Tegoroczne imieniny papieża, który ma na imię Jorge – co jest odpowiednikiem polskiego imienia Jerzy – mijają pod znakiem pomocy i troski o potrzebujących w czasach pandemii. – To piękny gest w tym szczególnym dniu, w którym Ojciec Święty nie otrzymuje prezentów, ale wręcza je innym – powiedział papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski, cytowany przez oficjalny portal Stolicy Apostolskiej, Vatican News. Na prośbę Franciszka zorganizowany został transport podarowanych przez niego respiratorów i środków medycznych – maseczek ochronnych i gogli – dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego szpitali w Lecce w Apulii na południu Włoch, w Madrycie i rumuńskim mieście Suczawa, ognisku zachorowań. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

