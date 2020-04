Personel wojskowy zaczyna przybywać do domów opieki długoterminowej w GTA Jednostki kanadyjskiego wojska przybyły do Eatonville Care Center w Etobicoke, a wkrótce potem do Hawthorne Place w North York W ciągu dnia w poniedziałek zostały też rozmieszczone w innych domach opieki długoterminowej w GTA. Należą do nich Orchard Villa w Pickering, Altamont Care w Scarborough i Holland Christian Homes Grace Manor w Brampton. Premier Doug Ford formalnie poprosił w ubiegłym tygodniu o pomoc wojskową w zakresie pomocy operacyjnej i logistycznej, aby personel opieki długoterminowej mógł skupić się na opiece nad mieszkańcami. Wiele domów opieki długoterminowej w całym Ontario zostało szczególnie dotkniętych pandemią COVID-19. Według Ministerstwa Opieki Długoterminowej w 150 takich placówkach stwierdzono obecność wirusa, wskutek czego 600 pensjonariuszy zmarło. Liczby opublikowane przez ministerstwo w poniedziałek pokazały, że zgony wśród mieszkańców domów opieki długoterminowej stanowią 75 procent wszystkich zgonów z powodu COVID-19 w Ontario. Anna Głowacka

Anna Głowacka

