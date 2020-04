Pięć zdań odrębnych do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego Po raz kolejny mamy do czynienia z przykładem sprzężenia Trybunału Konstytucyjnego z obozem władzy – w taki sposób rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski odniósł się do wtorkowego postanowienia Trybunału w sprawie – jak określono we wniosku – sporu kompetencyjnego. TK ocenił, że powołania sędziów są wyłączną kompetencją prezydenta, a SN nie ma kompetencji do zmian “w sferze ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości”. Zdanie odrębne w tej sprawie zgłosiło pięciu sędziów, a samo istnienie sporu kompetencyjnego było wcześniej kwestionowane przez część prawników. Do Trybunału zwróciła się w sprawie “sporu kompetycyjnego” w styczniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wniosek wiązał się z pytaniami prawnymi pierwszej prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzaty Gersdorf i podjętą w związku z nimi 23 stycznia uchwałą trzech izb Sądu Najwyższego – Cywilnej, Karnej i Pracy. Według uchwały nienależyta obsada sądów jest wtedy, gdy w ich składzie znajduje się osoba wyłoniona przez nową, wybraną przez polityków Krajową Radę Sądownictwa. Trybunał w poniedziałek uznał uchwałę za niezgodną z konstytucją i prawem międzynarodowym. TK już wcześniej zajmował się kwestią na rozprawach 3 i 12 marca. Podczas godzinnej rozprawy swoje stanowiska końcowe przedstawili uczestniczący w postępowaniu przedstawiciele marszałka Sejmu, prezydenta, prokuratora generalnego i Sejmu. Przedstawiciele Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich nie byli obecni, za to przedstawili pisemne stanowiska w tej sprawie. Sprawę rozpatrywano w pełnym składzie: przewodniczyła mu prezes TK Julia Przyłębska, a sprawozdawcą była sędzia Krystyna Pawłowicz. Orzeczenie nie zapadło jednogłośnie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

