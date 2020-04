Pierwszy dzień wniosków o zasiłek CERB i plan rozszerzenia programu Ponad pół miliona Kanadyjczyków złożyło wnioski o zasiłek z tytułu reagowania kryzysowego w Kanadzie, pierwszego dnia otwarcia programu Canada Emergency Response Benefit. Jest to płatność w wysokości 500 dol. tygodniowo dostępna dla tych, którzy stracili pracę z powodu kryzysu koronawirusowego. Tylko osoby z urodzinami w pierwszych trzech miesiącach roku mogły ubiegać się o zasiłek z tytułu reagowania kryzysowego w Kanadzie w poniedziałek. Premier Justin Trudeau podał, że wkrótce pojawią się zmiany w programie, aby zaoferować pomoc osobom, których godziny zostały skrócone, ale które nadal trochę pracują. Obiecuje także więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób rząd zamierza pomóc tym, którzy zarabiają teraz mniej, niż gdyby otrzymywali 16-tygodniowy zasiłek, podając jako przykład pracowników domów opieki dla osób starszych. Canada Revenue Agency, która prowadzi program CERB, prosi o cierpliwość, ponieważ spodziewa się ogromnego nim zainteresowania. Program Canada Emergency Response Benefit ma kosztować rząd federalny 24 miliardy dolarów. W ciągu ostatnich dwóch tygodni ponad dwa miliony osób ubiegało się o świadczenia z tytułu Employment Insurance (EI), co stanowi ogromny skok w porównaniu z tym, co miało miejsce nawet w poprzednich recesjach. WIĘCEJ o zasiłku i jak się o niego ubiegać Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

