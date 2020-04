Pierwszy kraj w Europie otwiera szkoły i przedszkola Po miesiącu izolacji część żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych w Danii została otwarta. Jak donosi agencja Reutera, w obawie przed możliwą drugą falą epidemii, wielu rodziców postanowiło jednak, że ich dzieci zostaną w domach. Jak wyjaśnia premier Mette Frederiksen, decyzja ma na celu pobudzenie gospodarki. AFP zauważa, że Dania to pierwszy kraj europejski, który otworzył placówki oświatowe po wprowadzeniu ograniczeń w celu powstrzymania pandemii COVID-19. 6 kwietnia premier Danii Mette Frederiksen zapowiedziała wznowienie pracy wszystkich żłobków, przedszkoli i szkół od 15 kwietnia, jednak zajęcia rozpoczęto tylko w części z nich. W Kopenhadze ten odsetek wynosi 35 procent. Pozostałe placówki poprosiły o więcej czasu na dostosowanie się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Oczekuje się, że wszystkie wznowią działalność najpóźniej 20 kwietnia – informuje AFP. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.