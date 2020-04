PiS pozbawił uprawnień PKW. Hermeliński: „To woła o pomstę do nieba”. Albo wybory korespondencyjne, albo osobiste za dwa lata – rekomenduje minister zdrowia Łukasz Szumowski. Tylko że ani pierwsze, ani drugie nie są w tej chwili możliwe. PiS pozbawił uprawnień PKW, a prowizorka Sasina lewituje w legislacyjnej próżni. Sędzia Hermeliński: “Taka zmiana przepisów i procedur wyborczych narusza artykuł 2 Konstytucji” „Jedyną formą bezpieczną przeprowadzenia wyborów prezydenckich są wybory korespondencyjne” – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski w piątek 17 kwietnia 2020 popołudniu, na od dawna wyczekiwanej konferencji prasowej dotyczącej jego wyborczych rekomendacji. Inna opcja to według ministra wybory osobiste dopiero za dwa lata, kiedy będzie już dostępna szczepionka na koronawirusa. Rekomendacje ministra Szumowskiego oznaczają: PiS przeprowadzi w maju wybory korespondencyjne. Ale żeby to zrobić, będzie musiał dokonać niebywałych akrobacji. Właśnie wyłączył bowiem z procesu przygotowywania wyborów kluczową instytucję: Państwową Komisję Wyborczą. PKW nie może już drukować kart do głosowania. W piątek 17 kwietnia prezydent podpisał ustawę, która pozbawia właśnie PKW uprawnień w organizacji wyborów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.