PiS szuka sejmowej większości ws. wyborów oferując ministerialne posady W PiS jest nerwowo przed decydującym głosowaniem nad pocztowymi wyborami. Z nowych informacji wynika, że partia rządząca szuka poparcia u posłów opozycji. W zamian ma proponować wysokie stanowiska w rządzie. O sprawie pisze “Gazeta Wyborcza”. W PiS nie trzeba nikomu tłumaczyć, że zbliża się decydujące starcie ws. wyborów korespondencyjnych. W Zjednoczonej Prawicy już doszło do pierwszych tarć, więc partia rządząca rozpaczliwie szuka poparcia. Informatorzy “Wyborczej” przekonują, że oferty z PiS dostają posłowie ze wszystkich sejmowych stronnictw. – Mogę powiedzieć z pewnością, że propozycję objęcia stanowiska sekretarza stanu dostał jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej – ujawnia polityk KO. PiS podobno kusiło także przedstawicieli Konfederacji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.