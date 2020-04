PiS szykuje pracownicze piekło? Pomysły na tarczę 3.0 to „powrót do XIX wieku” Ekspresowe zwalnianie pracowników, którzy mają inny dochód, wyłączenie przepisów o zwolnieniach grupowych, przymusowe urlopy. Projekt nowej tarczy, do którego dotarło też OKO.press, mrozi krew w żyłach. „Lepiej dla rządu, żeby te rozwiązania nie znalazły się w projekcie, który zostanie ostatecznie przedstawiony” – mówi wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski Rząd pracuje nad ustawą „o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw”. Projekt nie jest jeszcze publiczny, między związkami zawodowymi krąży nieoficjalną ścieżką. Dotarło do niego również OKO.press. Za tym długim tytułem kryją się rozwiązania, które w wyjątkowo niesymetryczny sposób traktują pracodawców i pracowników. Wszystkie nowe przepisy, które mają walczyć z kryzysem, rząd nazywa Tarczą Antykryzysową. Jeżeli planowane przepisy wejdą w życie, dużo bardziej uzasadnione będzie mówienie o Tarczy Antypracowniczej (tak określano już pierwszą „tarczę” – nie bez przyczyny). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

