PiS zapewniło Polsce miejce między Ugandą a Ghaną w nowym rankingu Choć amerykański magazyn “Vice” w swoim najnowszym rankingu sklasyfikował tylko trzydzieści państw z całego świata, wśród nich znalazła się Polska. Niestety, obywatele kraju nad Wisłą nie mają w związku z tym powodów do dumy. W zestawieniu przedstawiono bowiem… “30 reżimów, które wykorzystują koronawirusa do represjonowania obywateli”. “Autorytarni przywódcy mają swój moment” – tak polityczne skutki pandemii koronawirusa przedstawia David Gilbert. To on dla magazynu “Vice” przygotował listę trzydziestu państw, w których zagrożenie epidemiczne COVID-19 zostało wykorzystane jako pretekst do łamania demokracji lub umacniania autorytarnej władzy. W represjonowaniu pod pretekstem walki z koronawirusem przoduje otwierająca ranking Rosja. Choć reżim Władimira Putina długo bagatelizował zagrożenie SARS-CoV-2 i twierdzono, że nie trzeba bić na alarm w służbie zdrowia, to nagle postawiono na najostrzejsze rozwiązania. W wersji rosyjskiej “narodowa kwarantanna” oznacza zwiększenie masowej inwigilacji poprzez śledzenie lokalizacji, monitoring z rozpoznawaniem twarzy, gromadzenie danych ze smartfonów i danych bankowych. Jak przypomina “Vice”, rosyjska opozycja mówi o budowaniu wielkiego “cybergułagu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

