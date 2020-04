Pius XII znał raport o okrucieństwach w czasach Holokaustu Ujawnione w Watykanie akta wskazują, że papież Pius XII (1939-1958) osobiście zapoznał się z ważnym dokumentem amerykańskim informującym o okrucieństwach Holokaustu dokonywanych przez III Rzeszę. Z badań przeprowadzonych przez zespół historyka Kościoła Huberta Wolfa wynika, że we wrześniu 1942 r. Pius XII otrzymał od pracowników Sekretariatu Stanu ówczesnego ambasadora USA przy Stolicy Apostolskiej list informujący o “likwidacji” getta warszawskiego oraz o zamordowaniu setek tysięcy ludzi w obozach koncentracyjnych – poinformował tygodnik “Die Zeit”. Pius XII jest od dawna krytykowany za to, że milczał w sprawie Holokaustu i nie protestował wystarczająco zdecydowanie przeciwko zbrodniom nazistowskim. Odpowiadając na wieloletnie oczekiwania naukowców, na początku marca Watykan udostępnił dla badań historycznych swoje archiwa z aktami pontyfikatu Piusa XII (Eugenio Pacellego). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

