Platforma zdecydowała: Kidawa nie wycofa się z wyborów Deklaracje kandydatki Koalicji Obywatelskiej o bojkocie wyborów prezydenckich zostały uznane za błąd przez kierownictwo PO — ustalił Onet. Partia nie pozwoli Małgorzacie Kidawie-Błońskiej wycofać się z wyborów. Pod koniec marca prezydencka kandydatka Koalicji Obywatelskiej — czyli PO, Nowoczesnej oraz mniejszych partii centrolewicowych — wezwała do bojkotu wyborów. Małgorzata Kidawa-Błońska napisała na Facebooku: "Organizowanie wyborów prezydenckich byłoby działaniem wręcz zbrodniczym. Nie wolno narażać życia ludzkiego – z tą zasadą powinien zgodzić się każdy". Dlatego, jak przekonywała, wybory 10 maja 2020 r. nie mogą się odbyć. "Jeśli jednak rządzący będą trwać w tym uporze, to muszą wiedzieć, że ponoszą pełną odpowiedzialność za straszliwe skutki dla życia i zdrowia obywateli. W takiej sytuacji apeluję do wszystkich wyborców, aby nie uczestniczyli w wyborach 10 maja 2020 r. Jeśli nie można inaczej, niech odpowiedzią na nieodpowiedzialność władzy będzie powszechny bojkot" — podkreśliła Kidawa-Błońska.

