Po koronawirusie czeka nas kolejna epidemia? Zagrożonych jest ponad 100 mln dzieci. WHO alarmuje, że zagrożonych jest nawet 117 mln dzieci, które mogą nie otrzymać szczepionki przeciw odrze. Jak informuje “Fakt” programy szczepień zostały wstrzymane w 24 państwach. Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Dość częste są powikłania po odrze. Lżejsze to na przykład zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze, m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Szczepienie jest jedynym znanym sposobem ochrony przed tą chorobą. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

