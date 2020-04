Poczta Polska chce od samorządów rejestry wyborców. Krzysztof Żuk: jeszcze jest czas na opamiętanie. Poczta Polska konsekwentnie domaga się od samorządów przekazania danych ze spisu wyborców, które są niezbędne do organizacji korespondencyjnych wyborów prezydenckich. Wielu włodarzy polskich miast twardo stoi przy swoim stanowisku – nie przekażemy żadnych danych. Związek Miast Polskich alarmuje, że jest to “niedopuszczalna sytuacja”, z czym absolutnie zgadza się prezydent Lublina. W nocy ze środy na czwartek około godz. 2 na skrzynki mailowe wielu samorządów przyszedł zadziwiający e-mail z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych ze spisu wyborców. Wiadomość zawierała jedynie podpis “Poczta Polska”. Wielu samorządowców uznało to za próbę wyłudzenia wrażliwych informacji. Według Państwowej Komisji Wyborczej do wniosku powinien zostać dołączony odpowiedni dokument administracji rządowej, a sam wniosek musi być podpisany elektronicznie. Mail nie spełniał żadnych tych warunków. – Oczywiście nie ma mowy, abym udostępnił jakiekolwiek dane osobowe mieszkańców Lublina widniejące w spisie wyborczym na podstawie e-maila, który mógł wysłać każdy. W dodatku autor treści tego e-maila powołał się jedynie na decyzję premiera, która na razie nie ma mocy prawnej, by uczynić Pocztę Polską “organizatorem” wyborów – zapowiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

