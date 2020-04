Poczta Polska ma już dane wyborców. Przekazało je Ministerstwo Cyfryzacji. Departament Zarządzania Systemami Ministerstwa Cyfryzacji wydał 22 kwietnia dane z bazy PESEL Poczcie Polskiej – poinformowało biuro prasowe resortu. Są one potrzebne do przeprowadzenia zaplanowanych na maj korespondencyjnych wyborów prezydenckich. Resort dodał, że zwrócił się o “przekazanie oświadczenia o usunięciu danych i ich wszystkich kopii” po wykorzystaniu ich do przeprowadzenia głosowania. Wielu samorządowców od kilku dni konsekwentnie odmawiają przekazywania Poczcie Polskiej spisu wyborców, którego ta się domaga, by przeprowadzić wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej. Ich zdaniem nie ma do tego podstawy prawnej. Ustawa o wyborach korespondencyjnych nie weszła jeszcze w życie, aktualnie pracuje nad nią Senat, który na proces legislacyjny ma ustawowo 30 dni. Termin ten upływa 6 maja. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

