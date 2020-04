Poczta Polska podzielona ws. wyborów korespondencyjnych Koronawirus w Polsce. Strach, podziały i kadrowe czystki. W takiej atmosferze pracownicy Poczty Polskiej przygotowują się do wyborów prezydenckich. Koronawirus w Polsce może sprawić, że po raz pierwszy w historii Polacy wybiorą prezydenta korespondencyjnie. Za tę skomplikowaną, wręcz niemożliwą, wydawać by się mogło, do przeprowadzenia operację, odpowiedzialnych będzie dwóch ludzi: Jacek Sasin i Tomasz Zdzikot. Pierwszy jest wicepremierem, ministrem aktywów państwowych i nadzorcą wszystkich spółek skarbu państwa. Drugi – byłym wiceministrem obrony narodowej i spraw wewnętrznych, wieloletnim współpracownikiem szefa MON Mariusza Błaszczaka, a od kilku dni prezesem Poczty Polskiej. Na obu spoczywać będzie olbrzymia odpowiedzialność. I ogromna presja. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

