Poczta Polska żąda od samorządów danych wyborców W nocy Poczta Polska postanowiła mailowo, bez podpisu elektronicznego i urzędowych pieczątek, zażądać od samorządów danych wrażliwych, czyli m.in adresów i numerów PESEL osób ze spisu wyborców. Opinię prawną na temat tych działań przygotował Krakowski Instytut Prawa Karnego. Konkluzja tej ekspertyzy jest jednoznaczna – Poczta Polska nie ma żadnej podstawy prawnej, by takich danych żądać. Gdyby je zaś dostała i przetworzyła, spółce grożą kary do nawet kilkudziesięciu mln euro. Maile wysyłane w środku nocy, niepodpisane z imienia i nazwiska, często trafiające w skrzynkach pocztowych do spamu – w taki sposób Poczta Polska poprosiła samorządy o dane ze spisu wyborców. Chodzi o dane osobowe, adresy oraz numery PESEL. Część włodarzy miast już zgłasza sprawę do prokuratury, uznając to nietypowe żądanie za próbę wyłudzenia danych. Poczta Polska tłumaczy, że ma prawo żądać tych danych, bo realizuje wytyczne premiera Mateusza Morawieckiego zawarte w rozporządzeniu nakazującym spółce przygotowania do przeprowadzenia powszechnych wyborów korespondencyjnych.

