Podwyżki wynagrodzeń dla niezbędnych pracowników i prognozy na przyszlość Rząd federalny wprowadza zmiany w swoich programach COVID-19, aby pomóc pracownikom sezonowym, którzy nie mają pracy, i tym, których godziny pracy zostały drastycznie zmniejszone, ale nadal mają dochód. Zmiany umożliwią również osobom zarabiającym do 1000 dolarów miesięcznie zakwalifikowanie się do Canada Emergency Response Benefit (CERB), a także tych, których świadczenia z ubezpieczenia pracy (Employment Insurance – EI) wygasły od początku roku kalendarzowego. Zmiany dotyczą tego, kto kwalifikuje się do świadczenia w wysokości 2000 dolarów miesięcznie, które zostało wprowadzone na początku tego miesiąca. W ostatnim miesiącu gospodarka narodowa gwałtownie skurczyła się, ponieważ firmy się zamykają, a Kanadyjczycy muszą pozostawać w domu. Wstępne dane opublikowane przez Statistics Canada w środę wykazały, że aktywność gospodarcza załamała się w marcu, co sugeruje, że spadek może być rekordowy – nawet na poziomie dziewięć procent. Około sześciu milionów ludzi złożyło wnioski o pomoc od połowy marca. Minister zatrudnienia Carla Qualtrough powiedziała, że ​​jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, ile osób będzie ubiegać się o pomoc i o ile to zwiększy koszt programu, który ma kosztować 24 miliardów dolarów. Powiedziała, że ​​wiele zależeć będzie od tego, ile firm skorzysta z programu dopłat do wynagrodzeń (Wage Subsidy), który jest w wysokości 73 miliardów dolarów i obejmie do 75 procent wynagrodzeń pracowników. Rząd oczekuje, że firmy skorzystają z programu, aby utrzymać pracowników, co oznacza, że ​​mniej z nich otrzyma CERB. Dla osób wykonujących pracę uznaną za niezbędną i zarabiających mniej niż 2 500 dolarów miesięcznie premier Justin Trudeau powiedział, że rząd federalny zwiększy wynagrodzenia, aby zachęcić ich do kontynuowania pracy podczas kryzysu. Mówi, że rząd ma jeszcze kilka tygodni do poważnego rozważenia zniesienia ograniczeń w zakresie zdrowia publicznego w celu ponownego otwarcia krajowej gospodarki, co będzie robione etapami, przy czym niektóre regiony i branże zaczną działać szybciej niż inne. Tymczasem Bank of Canada ostrzega, że ​​pogorszenie koniunktury związane z COVID-19 będzie najgorsze w historii i że ożywienie gospodarcze będzie zależeć od skuteczności obecnych środków mających na celu opanowanie pandemii. Bank ogłosił, że utrzymuje swój docelowy poziom stopy procentowej na poziomie 0,25 procent, mówiąc, że jest on tak niski, jak to tylko możliwe, aby zwalczyć wpływ ekonomiczny COVID-19. Jeśli warunki szybko się poprawią, szok gospodarczy będzie prawdopodobnie „nagły i głęboki, ale stosunkowo krótkotrwały”, po którym nastąpi silne odbicie w większości, ale nie we wszystkich sektorach gospodarki. W przypadku bardziej surowego scenariusza „znaczna liczba” firm zamknie się na dobre i nastąpią dłuższe okresy bezrobocia, gdyż pracownicy będą szukać nowych miejsc pracy. Dłuższe pogorszenie koniunktury oznaczałoby również, że do czasu ożywienia gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rządy mogłyby wpaść w długi. Niezależnie od scenariusza wszystkie możliwości sugerują, że „krótkoterminowe pogorszenie koniunktury będzie najostrzejsze w historii”, czytamy w raporcie. „Perspektywy są w dużym stopniu uzależnione od tego, jak długo utrzymują się środki ograniczające, oraz w jaki sposób gospodarstwa domowe i firmy dostosują się do sytuacji”, powiedział gubernator Bank of Canada Stephen Poloz w swoich uwagach podczas porannej telekonferencji. Dodał, że „musi istnieć znaczący bodziec finansowy, aby położyć podwaliny pod ożywienie gospodarcze po zatrzymaniu kryzysu”. Raport o polityce pieniężnej jest ostatnim, który Poloz przygotowywał, gdyż jego kadencja na czele banku centralnego zakończy się 2 czerwca. Był zaangażowany w pierwszy raport o polityce pieniężnej opublikowany 25 lat temu. Poloz powiedział, że chciałby, aby okoliczności jego ostatniego raportu były „bardziej sprzyjające”. Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

