POLcast w czasach COVID-19. Wywiad z dr. R. Kustrą – mity i fakty o COVID-19

Na czas pandemii POLcast zmienia swój charakter. Zamiast comiesięcznych odcinków, opowiadających różnorodne historie, będę Państwu przedstawiała odcinki raz na 2 tygodnie, a dotyczyć one będą COVID-19. Jak zawsze w POLcaście, będą to rozmowy mające w sobie element polski. Będę rozmawiała z różnymi ludźmi, ekspertami i praktykami, którzy w różny sposób powiązani są z tym, co otacza nas dzisiaj.

Pierwszy odcinek POLcast on COVID-19 (odcinek 72) przedstawia moją rozmowę z dr. Rafałem Kustrą, profesorem biostatystyki z Dalla Lana School of Public Health na University of Toronto. To on był jednym z trzech autorów przeczytanego przez tysiące czytelników “Gazety” Apelu kanadyjskich ekspertów polskiego pochodzenia do Polonii – jak każdy może pomóc ustrzec się przed tragedią. W tym odcinku POLcastu rozmawiam z nim o pandemii, nauce, sytuacji w Kanadzie, mitach i faktach – to bardzo ciekawa i pełna ważnych informacji rozmowa. Warto posłuchać!

i przeczytaj tę historię Facts and myths about COVID-19 and how we can all beat it (Episode 72)