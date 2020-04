Policja kupuje sprzęt do rozpędzania tłumów Komenda Główna Policji wyposaży oddziały prewencji, które jeżdżą m.in. na zamieszki, w nowoczesny sprzęt. Do policjantów trafią furgony i armatki wodne, a tylko te ostatnie kosztowały policję aż 20 mln zł. Polacy zastanawiają się więc, czy w dobie walki z koronawirusem jest to potrzebna inwestycja. Do oddziałów prewencji policji trafią 124 furgony do przewożenia aresztantów, które wykorzystywane są m.in. do tłumienia zamieszek. Nowoczesne i w pełni wyposażone samochody policyjne mają osiągać prędkość maksymalną co najmniej 150 km/h. Zmieści się w nich siedem osób z pełnym ekwipunkiem oddziałów prewencji, czyli m.in. hełmami, tarczami oraz bronią. Policyjne jednostki otrzymają nowe furgony jeszcze w tym roku. 80 egzemplarzy zostanie dostarczonych policjantom w listopadzie, a kolejne 44 – w grudniu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

