Policja ściga operatorkę OKO.press za filmowanie przed domem Kaczyńskiego Policja chce ukarać operatorkę OKO.press za nielegalne gromadzenie się 10 kwietnia przed domem Jarosława Kaczyńskiego, choć wykonywała pracę dziennikarki i zachowała bezpieczny odstęp. ”To może być szykana prawna, mająca ograniczyć swobodę wypowiedzi, zniechęcić do relacjonowania demonstracji” – komentuje Konrad Siemaszko z Fundacji Helsińskiej Operatorka OKO.press 24 kwietnia otrzymała pismo, z którego wynika, że policja chce ukarać ją grzywną za to, że 10 kwietnia była z kamerą i filmowała pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Tamtego dnia reporterzy OKO.press od jednego z policjantów dowiedzieli się, że przed domem prezesa PiS ma odbyć się demonstracja. Miała odbyć się około godziny 17, już po obchodach 10 rocznicy katastrofy smoleńskiej, w których udział wzięły władze PiS pod pretekstem wypełniania obowiązków służbowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

