Policjanci zawrócili prawie 1000 samochodów z parków w Toronto Urzędnicy z Toronto podali, że nadal istnieją pewne obszary w mieście, które stanowią problem jeśli chodzi zachowywanie rygorów czasu pandemii. Są to parki. W miniony weekend odholowano 800 pojazdów z Bluffers Park w Scarborough, a kolejnym 140 pojazdom uniemożliwiło parkowanie w High Parku pierwszego dnia weekendu. Policja wydała również 19 mandatów. Ponadto wpłynęło kolejnych 141 skarg dotyczących zgromadzeń i niebezpiecznych zachowań w parkach. Ponadto w sobotę funkcjonariusze policja rozmawiali z 780 osobami, pouczając ich o różnych zaleceniach i zamknięciach dotyczących zdrowia publicznego, jednocześnie ostrzegając kolejne 373 osoby. Toronto Public Health zgłosiło 113 nowych przypadków COVID-19 w mieście, a całkowita liczba przypadków wzrosła obecnie do 1232. Liczba osób wymagających hospitalizacji wzrosła o 12 procent do 140, podczas gdy 58 z nich przebywa na OIOM. Odnotowano również dwa kolejne zgony, co daje łączną liczbę ofiar śmiertelnych w mieście 27. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

