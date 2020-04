Polonia nie chce wyborów prezydenckich w maju “Polonia chce normalnych wyborów” – to petycja ponad 3 tysięcy Polek i Polaków z ponad 50 krajów przeciwko organizowaniu w dobie pandemii wyborów prezydenckich osobistych czy korespondencyjnych. “Fikcja, chaos, bezprawie” – mówi Jan Tymowski, Polak mieszkający w Brukseli, jeden z jej inicjatorów. To on przedstawił w formie wideokonferencji z Brukseli petycję i argumenty Polonii w komisji ds. zagranicznych Senatu RP. Zdaniem inicjatorów petycji Polonia na całym świecie pozbawiona zostanie prawa głosu w wyborach prezydenckich. Przeprowadzenie za granicą wyborów prezydenckich w oparciu o obowiązujące obecnie prawo, pozbawi ogromną ilość uprawnionych do głosowania Polaków możliwości wzięcia w nich udziału – mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Szymańską – Borginon. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby zauważyć, że po prostu nie da się tych wyborów tradycyjnie przeprowadzić – mówi Tymowski – mała ilość okręgów wyborczych i mała liczba komisji nie będą w stanie tego zorganizować, a poza tym Polonia nie będzie w stanie dotrzeć do konsulatów czy ambasad. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.