Połowa Kanadyjczyków twierdzi, że ich zdrowie psychiczne pogarsza się Globalna pandemia, która obecnie się rozwija i sieje spustoszenie na całym świecie, ma wiele negatywnych skutków dla ludzi, a pogorszenie zdrowia psychicznego jest prawdopodobnie jednym z najczęstszych. Nowa analiza Instytutu Angusa Reida przedstawia liczbę Kanadyjczyków dotkniętych problemami zdrowia psychicznego, problemami finansowymi lub jednym i drugim od czasu pandemii – a wyniki są porażające. Według badań połowa Kanadyjczyków (50 procent) zgłasza pogorszenie zdrowia psychicznego od początku wybuchu epidemii. Tymczasem jedna na dziesięć (ogółem 10 procent) osób twierdzi, że „znacznie się pogorszyło”. „Połączenie pogarszającego się zdrowia psychicznego i bieżących problemów finansowych stanowi portret tego, jak społeczeństwo radzi sobie z kryzysem”, zauważa raport. „Kanadyjczycy dzielą się na cztery główne kategorie w ramach Indeksu Wpływu COVID-19 Instytutu Angusa Reida: ci, którzy dobrze zarządzają mentalnie i finansowo, ci, którzy zmagają się umysłowo lub finansowo, oraz ci, którzy są najmocniej uderzeni, odczuwając skutki obu czynników gorzej niż inni.” Około 26 procent populacji należy do kategorii „najciężej dotkniętych”, co oznacza, że ​​doświadczają zarówno poważnych problemów psychicznych, jak i finansowych. Kolejne 24 procent populacji twierdzi, że boryka się z problemami psychicznymi, a 16 procent boryka się z trudnościami finansowymi, a tylko 34 procent twierdzi, że dobrze sobie radzi. Tymczasem około 24 procent osób z kategorii „Najbardziej dotkniętych” twierdzi, że od czasu wybuchu epidemii ucierpiały ich relacje w domu, w porównaniu z zaledwie 6 procentami w grupie „Dobrze zarządzającej”. Kiedy uczestnicy badania zostali poproszeni o opisanie tego, jak się czuli w ostatnich tygodniach, odpowiedzieli, że się martwili (44 procent), odczuwali niepokój (41 procent) i nudzili się (30 procent), chociaż jedna trzecia (34 procent) osób twierdzi również, że jest „wdzięczna”. „Prawdopodobnie mają na myśli swoich urzędników zdrowia publicznego i pracowników pierwszej linii”, przyznaje raport. W badaniu zauważono również, że „skutki dla zdrowia psychicznego są powszechne we wszystkich grupach wiekowych i niezależnie od płci”. Trzy czwarte Kanadyjczyków w każdej grupie zgadza się, że jest zbyt wcześnie, aby zacząć znosić ograniczenia dotyczące pracy firm i zgromadzeń publicznych w ich prowincji. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

