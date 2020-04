“Połowa młodzieży wybiera bierność”. Pokolenie Z apeluje: czas wziąć sprawy w swoje ręce. “My, czyli Polki i Polacy reprezentujący pokolenie Z, chcemy realnie działać i angażować się społecznie, jednak jak wynika z naszych badań, aż 50 proc. młodzieży wybiera bierność, uzasadniając to brakiem chęci czy czasu” – piszą w liście otwartym Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie zaangażowani w projekt Generacja Zmian. Publikujemy go w naTemat. Czy w dzisiejszej rzeczywistości głos młodych jest słyszany i realnie brany pod uwagę podczas podejmowania decyzji, których konsekwencje poniesiemy właśnie my? Wydaje nam się, że nie – młodzi nie głosują, bo nie wierzą, że ich głos może coś zmienić; nie zabierają głosu, bo czują, że zostaną natychmiast uciszeni; nie zaczynają działać, bo wątpią w swoje siły i poddają się już na starcie. Co chcielibyśmy zmienić? Przede wszystkim zależy nam na kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego złożonego ze świadomych, krytycznie myślących Polek i Polaków, którzy będą gotowi do zmierzenia się z globalnymi wyzwaniami i zapiszą się na kartach historii jako pokolenie changemakers. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

