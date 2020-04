Polscy naukowcy stworzyli rewolucyjną substancję. To hamuje koronawirusa. To może być krok milowy na drodze do wynalezienia leku na koronawirusa, a zrobili go polscy naukowcy z zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ogłosili oni, że stworzyli substancję, która silnie hamuje zakażenie SARS-CoV-2. Od paru miesięcy trwa wyścig naukowców, którego celem jest wynalezienie sposobu na skuteczne zwalczenie koronawirusa. Z pewnością pomoże im osiągnięcie polskich naukowców z Krakowa, o którym pisze RMF FM. Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłosił, że stworzył substancję, która silnie hamuje zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Badacze są zdania, że wyniki są obiecującym pierwszym krokiem na drodze do przygotowania leku. Związek chemiczny krakowskich naukowców został nazwany HTCC. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

