Polska delegacja chce lecieć do Smoleńska i Katynia Mimo koronawirusa premier Mateusz Morawiecki chce lecieć 10 kwietnia do Smoleńska i Katynia. Polska zwróciła się o pomoc w organizacji wizyty. Rosjanie zabrali głos w sprawie. Zbliża się rocznica 10 kwietnia. Przez koronawirusa obchody 80. rocznicy zbrodni w Katyniu i 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej nie będą takie, jak planowano. Ze względów bezpieczeństwa zmniejszono delegację. Nie ma jeszcze potwierdzenia ze strony rosyjskiej, czy przyjmie przedstawicieli Polski. Rosja potwierdziła jednak, że wniosek otrzymała. Jak podaje agencja TASS, informacje strony rosyjskiej o wizycie polskiego premiera zostały ogłoszone w czwartek na briefingu. – Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z polskimi partnerami i pracujemy nad tym zagadnieniem, biorąc pod uwagę sytuację na świecie, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

