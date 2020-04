Polska mniej testuje. Na świecie już 200 tys. zmarłych. Epidemia antyszczepionkowych głupot. Polsce dziś 12 zgonów – mniej niż w ostatnich dniach. Niestety, rośnie liczba aktywnych przypadków. Spadła liczba testów – do dziś miało być ich 20 tys., jest prawie dwa razy mniej. W USA zatrucia wybielaczem po niewiarygodnie głupich słowach Trumpa. Dobre wiadomości: w Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii najniższe liczby zgonów w tym miesiącu Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o 344 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Aż 50 z nich pochodzi w województwa pomorskiego. To aż 14 proc. wszystkich zakażeń w tym województwie od początku epidemii w Polsce. Skąd tak duży skok? Aż 35 osób to pracownicy Domu Pomocy Społecznej Bryza w Koleczkowie. W placówce przebywa obecnie 69 pacjentów. Według trójmiejskiej „Gazety Wyborczej”, placówkę czeka teraz ewakuacja. Kwarantanną objęty jest także DPS w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Zamknięci w środku są pracownicy placówki i 52 pensjonariuszy. W tej samej miejscowości, tak jak w 25 innych gminach, odbywały się dziś wybory uzupełniające do rady gminy. Podczas gdy PiS walczy, aby za dwa tygodnie – 10 maja – przeprowadzić wybory korespondencyjne, w wyborach uzupełniających trzeba było zagłosować osobiście. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

