Polski kardynał prosi papieskich duchownych o ofiarę z ich kieszeni Papieski jałmużnik, kardynał Konrad Krajewski, zaapelował do kardynałów, biskupów i duchownych, którzy uczestniczą w liturgiach z udziałem papieża, o ofiarę pieniężną na rzecz walki z koronawirusem. "Problem w Kościele jest taki, że my się przyzwyczailiśmy, że nam się daje, a nie, że my dajemy. Jałmużna powinna być bardzo konkretna, powinna zaboleć" – podkreślił hierarcha. "Z powodu pandemii COVID-19 celebracje liturgiczne pod przewodnictwem Ojca Świętego będą w Wielkim Tygodniu przeżywane bez obecności tych, którzy na mocy motu proprio 'Pontificalis Domus' tworzą Cappella Pontificia" – napisał kardynał Konrad Krajewski w nocie opublikowanej przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Motu priorio to papieski list o charakterze dekretu. Jak wskazuje Katolicka Agencja Informacyjna, Cappella Pontificia złożona jest z duchownych, którzy uczestniczą w papieskich celebracjach liturgicznych w szatach liturgicznych lub związanych ze swą godnością i urzędem. Wylicza, że są to między innymi kardynałowie, patriarchowie, arcybiskupi stojący na czele dykasterii Kurii Rzymskiej, szefowie papieskich rad i papieskich komisji, a także proboszczowie parafii rzymskich.

